Héctor Hernández quer Corinthians forte contra Novorizontino na Copa do Brasil: 'Matar o jogo'

Autor do gol que determinou a vitória de 1 a 0 sobre o Novorizontino no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Héctor Hernández disse que o Corinthians precisa fazer valer o mando de campo no confronto de volta, marcado para esta quarta, para garantir uma classificação sem sustos.

"Dentro de casa temos que matar o jogo desde o início. Precisamos ser agressivos e competitivos. Não vai ser fácil, mas vamos tentar", afirmou o jogador.

Feliz por ter balançado a rede em Novo Horizonte, o atleta comentou sobre a emoção de marcar um gol com a camisa do Corinthians e disse estar mais à vontade.