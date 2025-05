Torcedor do São Paulo recebe alta, mas pai continua sedado após ser atingido por placa

Um dos torcedores do São Paulo atingidos por uma placa de ferro durante a partida contra o Libertad, na última quarta-feira, no estádio do MorumBis, pela Libertadores, recebeu alta hospitalar no último domingo. Trata-se de Ryan Gabriel Feitosa da Silva, que estava internado desde o ocorrido. Seu pai, Ivan Bezerra da Silva, que também foi atingido, permanece sedado na UTI, mas com evolução no quadro clínico nos últimos dias.

Ambos foram encaminhados em estado estável e conscientes ao Hospital do Campo Limpo, que fica a aproximadamente sete quilômetros do MorumBis, seguindo o protocolo de atendimento. Posteriormente, foram transferidos para o Hospital Albert Einstein, onde foram internados e passaram por cirurgias no crânio.

Alexandre Edwards, irmão de Ryan e filho de Ivan, também estava presente no local no momento do acidente. Ele sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser internado. Alexandre conversou com a reportagem do Estadão e comentou sobre o caso e a recuperação dos familiares.