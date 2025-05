São Paulo perde volante e meia-atacante para jogo da Copa do Brasil

O técnico Luis Zubeldía sofreu duas baixas para o jogo do São Paulo contra o Náutico, na terça-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O volante Marcos Antônio e o meia-atacante Lucca tiveram lesões confirmadas nesta segunda-feira. Ambos se machucaram na partida contra o Grêmio, no sábado, pelo Brasileirão.

Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O problema foi confirmado por exame de imagem. Ele sentiu dores no local ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio. E precisou deixar o gramado antes mesmo do intervalo no MorumBis. "Ele permanecerá em tratamento no REFFIS Plus e não integrará a delegação que viaja para o Nordeste", informou o São Paulo.

Lucca, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo direito no sábado. E já iniciou o tratamento. O meia-atacante, diferentemente do volante, vai viajar com o grupo para o Recife. O treinador avalia ser importante a presença do jogador junto ao grupo neste confronto decisivo.