São Paulo anuncia fim do seu time masculino de basquete

Três anos após se sagrar campeão da Liga dos Campeões da América, o time de basquete masculino do São Paulo chegou ao fim. Nesta segunda-feira, a direção do clube paulista anunciou o encerramento das atividades da equipe, que havia sido retomada pelo São Paulo em 2018.

"O São Paulo Futebol Clube comunica o encerramento das atividades da equipe basquetebol masculino profissional. O projeto, que contou com grandes nomes do esporte no País e foi inicialmente idealizado e executado pelo diretor Carlos Belmonte, foi um sucesso da modalidade em âmbito nacional e internacional, com a coroação com títulos e inúmeros grandes jogos e disputas de finais das principais competições da modalidade", anunciou o clube.

O clube indicou que o fim do time masculino de basquete tem relação direta com a falta de recursos voltados à modalidade. "Futuros projetos à parte do futebol, modalidade que é motivo da existência do São Paulo Futebol Clube, só serão iniciados a partir da prévia obtenção de recursos novos para a manutenção."