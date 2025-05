Santos confirma nova lesão muscular e Soteldo vira desfalque até pausa do Mundial

O Santos só contará com o venezuelano Soteldo após o Mundial de Clubes dos Estados Unidos. O jogador teve uma nova lesão muscular na coxa detectada e desfalca a equipe nas cinco partidas que precedem a competição dos Estados Unidos.

Soteldo se contundiu no clássico contra o Corinthians, neste domingo. O jogador caiu no gramado da Neo Química Arena já prevendo um grave lesão. Saiu de campo cabisbaixo e desabou no choro do lado de fora, prevendo o pior.

"O jogador Soteldo passou por ressonância magnética nesta segunda-feira (19) e teve constatada lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, região diferente da lesão anterior (músculo semitendíneo), em abril. Ele já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube, em dois períodos, no CT Rei Pelé", informou o Santos já na noite desta segunda.