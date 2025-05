Neymar tem clube campeão da Kings League com 40 mil pessoas no Allianz Parque

"Muito provavelmente as redes sociais vão bater nele, porque ele estava aqui, e o Santos perdeu para o Corinthians. Mas (aqui) todo mundo chorou. Ele se emocionou também, porque ele queria estar jogando e veio aqui. Fez toda diferença ele estar aqui na hora da preleção", disse Cris Guedes, presidente da Fúria.

A Fúria teve a melhor campanha do torneio na primeira fase e ganhou vaga direta na semifinal. Nas quartas de final, o Desimpedidos Goti eliminou o Capim, o Dendele surpreendeu e superou o G3X, um dos favoritos, e o Fluxo bateu o Nyvelados. Já nas semifinais, a Fúria derrotou o Desimpedidos Goti, enquanto o Dendele eliminou o Fluxo.

O Dendele começou ganhando a final, sofreu o empate e voltou a ficar na frente. A Fúria, porém, terminou o primeiro tempo com uma virada por 3 a 2. Na segunda etapa, Paulinho, do Dendele, e Cris Guedes, da Fúria, converteram seus "pênaltis dos presidentes". Neste momento, o time de Neymar vencia por 4 a 3.

O Dendele empatou e virou, com 5 a 4 no placar. Faltando três minutos para o fim, a Fúria teve um pênalti e deixou tudo igual. O jogo teve um tempo de disputa de gol de ouro, mas foi decidido nos shoot-outs, com 2 a 1 para o time de Neymar.

KINGS LEAGUE CONSOLIDA PÚBLICO PRÓPRIO NO BRASIL EM PRIMEIRO TORNEIO

A modalidade de futebol com regras diferentes e inusitadas cresceu no País com a criação da liga brasileira. A Espanha, hoje, tem ligas masculina e feminina, o que acontece também no México. Além do Brasil, o torneio se expande para Itália e para França.