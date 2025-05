Neymar deve voltar ao Santos na quinta com apenas quatro companheiros de sua 'escalação ideal'

Neymar publicou um time do Santos "ideal" em suas redes sociais há pouco menos de um mês. Rapidamente o astro apagou o post, mas sua "escalação" já havia sido amplamente divulgada. Nesta quinta-feira o time visita o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e o camisa 10 tem tudo para voltar a jogar. Caso seja escalado por Cléber Xavier desde o início, deve ter apenas quatro companheiros de seus escolhidos à época.

Cléber Xavier não esconde sua empolgação com possível retorno do astro aos campos e confia que seja diante dos alagoanos, em jogo no qual o time paulista necessita ganhar para avançar após 1 a 1 na Vila Belmiro.

Neymar já fazia a transição física no gramado há alguns dias e trabalhou forte com os companheiros nesta segunda-feira para saber se começa ou fica no banco diante do CRB. Com fitinha na cabeça e o cabelo estiloso apresentado na final da Kings League, no domingo, participou das atividades com bola ao lado dos reservas enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo.