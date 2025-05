Neto detona Ronaldo após fala sobre CBF: 'Gosta é de dinheiro, fora do campo é pífio'

"Compra o Cruzeiro por R$ 400 e vende por R$ 600 milhões. Ganhou R$ 200 milhões. Como empresário é monstro. Mas como eu posso acreditar no Ronaldo que diz que são todos farinha do mesmo saco? Você é amigo do Ricardo Teixeira! É amigo do Andrés (Sanchez)... Quando que ele deu um pau no Ricardo Teixeira? Qual deles criticou o (José Maria) Marin? Quem falou do Rogério Caboclo? Do Marco Polo Del Nero? Quando se manifestaram politicamente sobre as coisas que acontecem na CBF?", indagou.

Ronaldo Fenômeno mostrou interesse em se tornar presidente da CBF no início do ano, mas desistiu. O ex-jogador não encontrou apoio junto às federações. Na eleição da entidade marcada para o próximo dia 25 de maio, Ronaldo não será candidato ao cargo. O único inscrito, e virtual vencedor do pleito, é Samir Xaud.