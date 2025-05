Mano Menezes volta ao Grêmio antes de decisão da Copa do Brasil após tragédia familiar

A presença do técnico Mano Menezes foi a novidade do treinamento do Grêmio nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho. O comandante esteve ausente de suas funções na partida deste sábado, contra o São Paulo, no MorumBis, por causa de uma tragédia familiar (um acidente automobilístico em Santana do Livramento, vitimou dois enteados de sua filha, Camila Menezes), na última sexta-feira.

Mano retomou as suas funções a fim de preparar o time gaúcho para o duelo desta terça-feira, em sua arena, diante do CSA, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para se classificar às oitavas de final, a equipe precisa de uma vitória por dois gols de diferença, já que na ida, o rival alagoano venceu o embate por 3 a 2. Triunfo gaúcho simples leva a disputa para os pênaltis.

A movimentação teve início às 15h30. Após uma leve corrida, seguida de alongamento, ele comandou uma atividade dividida em dois segmentos: exercícios físicos e um trabalho técnico sob a orientação de seu estafe.