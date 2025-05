Kaká diz que aceitaria atuar com Ancelotti na seleção: 'Se surgir oportunidade, estou pronto'

O ex-meia-atacante Kaká foi direto sobre a possibilidade de trabalhar com Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O nome do ex-melhor do mundo é especulado para fazer parte da comissão técnica do treinador italiano no time nacional. Kaká tem ótima relação com Carlo Ancelotti e disse que aceitaria uma eventual proposta.

"Se a seleção achar que eu posso ajudar de alguma forma, eu acho que, neste momento, eu estou pronto. Estou preparado", disse Kaká em entrevista à Cazé TV no domingo. O ex-jogador brasileiro foi comandado pelo europeu quando atuava por Milan e Real Madrid.

"Eu parei de jogar em 2017. Desde esse período, eu quis me preparar. Fiz cursos de negócios no esporte em Harvard, nos Estados Unidos, fiz o curso de treinador na CBF, tenho experiência de seleção, Copa do Mundo. Se surgir a oportunidade, eu estou pronto para voltar a servir à seleção brasileira", garantiu.