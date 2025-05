Guardiola diz que City ganhou título na temporada e alfineta United e Chelsea

Com 65 pontos, o City começará o jogo contra o Bournemouth na sexta colocação. Apenas os cinco primeiros colocados no Campeonato Inglês garantirão uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Empatados com um ponto a mais, aparecem o Newcastle (3º), Chelsea (4º) e Aston Villa (5º). Campeão por antecipação, o Liverpool soma 83, oito a mais que o Arsenal, vice-líder do torneio.

DE BRUYNE DE SAÍDA

De malas prontas para deixar o Manchester City, De Bruyne está muito perto de encerrar o seu ciclo de dez anos no clube com o fim da temporada se aproximando. Nesta terça, o conjunto azul celeste faz seu último jogo em casa pelo Campeonato Inglês, e o que poderia ser uma despedida do atleta perante sua torcida, não está garantido. Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola foi evasivo quando questionado sobre a escalação do meio-campista.

"Kevin terá o que merece, e o que ele merece é o melhor momento e o melhor elogio por sua trajetória incrível e pelo que fez com as outras lendas incríveis deste clube", disse Guardiola. Na conversa com os jornalistas, o treinador espanhol afirmou que está pensando apenas em escalar "os melhores jogadores para vencer o jogo contra o Bournemouth", em duelo marcado para o Etilhad.

De Bruyne, de 33 anos, jogou a partida completa na derrota por 1 a 0 para o Crystal Palace, na final da Copa da Inglaterra, no sábado. Diante do intervalo de apenas três dias para o compromisso desta terça-feira, Guardiola teme que o belga sinta o nível físico do confronto.