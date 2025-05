Fórmula 1 anuncia parceria com a Disney com foco em Mickey Mouse

A Fórmula 1 anunciou, nesta segunda-feira, uma parceria com a The Walt Disney Company para explorar a imagem do Mickey Mouse e seus amigos durante a temporada de 2026. Ainda não foram divulgados os detalhes, mas a colaboração deve incluir novas experiências, conteúdos e produtos relacionados aos personagens. O prazo de duração acordado para a parceria também não foi informado.

A diretora comercial da Fórmula 1, Emily Prazer, afirmou que a colaboração entre as empresas promete ser brilhante e tem como objetivo apresentar a modalidade a um público ainda mais amplo.

"Nossa colaboração com a Disney promete ser brilhante, pois apresentaremos o mundo de Mickey & Amigos aos nossos fãs, e vice-versa. Ela se encaixa perfeitamente na nossa estratégia de ir além do universo esportivo e atingir um mercado consumidor mais amplo. Em troca, apresentaremos a Disney aos nossos 820 milhões de fãs em todo o mundo. É uma parceria fantástica, já que ambas as marcas são conhecidas por desafiar limites e levar entretenimento e emoção a milhões de pessoas. Mal posso esperar para ver o que nossas equipes vão criar para as pistas, e além delas", disse Emily.