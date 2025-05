Fluminense anuncia a rescisão de contrato com o veterano meia Renato Augusto

Renato Augusto chegou a participar do treino desta tarde no CT Carlos Castilho junto com os companheiros. Ele esteve em campo no empate de domingo entre a equipe das Laranjeiras e o Juventude (entrou no segundo tempo), em compromisso realizado no Alfredo Jaconi.

Em um ano marcado por lesões, o meio-campista disputou apenas a sua quarta partida na temporada após sofrer uma lesão no ombro e ter de se submeter a uma cirurgia. Em meio à saída do jogador, o técnico Renato Gaúcho já sinalizou a necessidade pela vinda de reforços.

Com uma campanha irregular no Brasileiro (o time ocupa a sétima colocação com 14 pontos), o Fluminense vira a chave para a disputa da Copa do Brasil neste meio de semana. Na quarta-feira, a equipe recebe a Aparecidense pelo jogo de volta da terceira fase do torneio eliminatório. Na ida, os cariocas jogaram no Rio e bateram o rival por 1 a 0.