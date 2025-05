Coritiba se reabilita, vence o América-MG no Couto Pereira e encosta no G-4 da Série B

Depois de duas derrotas seguidas, o Coritiba se reencontrou com o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a oitava rodada, o time paranaense superou o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Couto Pereira, e voltou a se aproximar do grupo de acesso. Sebastián Gómez foi o autor do gol da partida.

Com a vitória, o Coritiba chegou a 13 pontos, em sétimo lugar, a dois do CRB, que fecha o G-4 em quarto lugar. Por outro lado, o América-MG viu seu jejum aumentar. Já são quatro jogos sem vitórias, permanecendo com 10 pontos em 14º lugar, quatro a mais que o Volta Redonda, primeiro time na zona de rebaixamento.

O duelo começou com o América-MG perdendo uma grande chance. No primeiro ataque do jogo, Willian Bigode apareceu livre na segunda trave, mas cabeceou por cima do gol. O time visitante seguiu melhor neste início de partida e Figueiredo obrigou boa defesa de Morisco, que espalmou para escanteio.