Coritiba desafia América-MG e Volta Redonda faz duelo direto com o Amazonas na Série B

A oitava rodada da Série B termina nesta segunda-feira com dois jogos que refletem bem os diferentes caminhos percorridos pelas equipes na competição até aqui. Enquanto Coritiba e América-MG se enfrentam mirando uma reação para entrar de vez na briga pelo acesso, Volta Redonda e Amazonas fazem um confronto direto na parte de baixo da tabela, em busca de alívio imediato contra o risco de rebaixamento.

Às 19h, o estádio Raulino de Oliveira será palco de um duelo tenso entre dois dos últimos colocados da competição. O Volta Redonda, com cinco pontos, ainda tenta se encontrar sob o comando de Rogério Corrêa. A equipe empatou sem gols com o Criciúma na última rodada e deve repetir a formação, apostando no entrosamento e na força dentro de casa. A dúvida maior está no ataque, com Mirandinha e Lucas Tocantins disputando vaga no time titular.

Do outro lado, o Amazonas ainda busca sua primeira vitória na Série B. Lanterna da competição, o time vem de empate em casa com o CRB e segue sofrendo com desfalques importantes, especialmente no setor defensivo. Ainda assim, o técnico Guilherme Alves aposta na evolução da equipe: