Corinthians demite chefe do departamento médico após desgaste interno

A insatisfação com o trabalho de Ana Carolina começou ainda no ano passado com o caso do lateral Diego Palacios. O jogador passou por duas cirurgias desde que foi anunciado, em janeiro de 2024. Logo no primeiro mês, ele foi submetido a intervenção para corrigir uma lesão no menisco.

Ele jogou por 50 minutos e voltou a ficar fora de ação por causa de um problema na mesma região. O equatoriano ficou três meses tratando o problema de maneira conservadora, ou seja, apenas com fisioterapia, até ser submetido a uma nova cirurgia, em junho, para corrigir uma lesão crônica na cartilagem.

Outro caso de problema físico de longo prazo no Corinthians é o de Rodrigo Garro. Com uma tendinopatia patelar no joelho direito, o meia argentino teve de viajar à Espanha para fazer um tratamento especial e só deve voltar a jogar em julho, após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa.