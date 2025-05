Clubes exigem que CBF mude processo eleitoral e se comprometa com a criação de liga

Apenas dez clubes assinaram chapa de Xaud: Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda.

Os demais apoiavam a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Apesar de ter 30 clubes ao seu lado, o dirigente paulista não conseguiu registrar a candidatura porque não angariou o apoio de ao menos oito federações, conforme determinado pelo regulamento da CBF.

A alteração no modelo das eleições, no qual o peso do voto das federações é maior do que o dos clubes, é um dos principais pontos das demandas listadas no comunicado divulgado nesta segunda.

A lista é um manifesto em que os clubes reivindicam maior autonomia. Tal objetivo teria seu ápice com a criação da tão sonhada Liga, motivo pelo qual foram fundadas a LFU e a Libra, dois braços de uma mesma ideia, que racharam no meio do caminho.

VEJA AS EXIGÊNCIAS FEITAS PELOS CLUBES À CBF:

Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos