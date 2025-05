Bola de Ouro tem data marcada e iguala prêmios entre homens e mulheres

A cerimônia da Bola de Ouro, que concede as honrarias individuais mais cobiçadas do futebol, finalmente tem data e local definidos. A Uefa informou, nesta segunda-feira, que a 69ª edição acontecerá no dia 22 de setembro, no icônico Théâtre du Châtelet, em Paris. A novidade no evento vai ser o mesmo número de categorias para o futebol masculino e feminino.

Desta vez, a festa que reúne os atletas que se destacaram mundialmente não coincide com as datas dos jogos internacionais do futebol feminino, quando as jogadoras estão em treinamento obrigatório com as respectivas seleções nacionais.

"Estamos orgulhosos de expandir nosso reconhecimento para incluir três novas categorias que celebram as conquistas das jogadoras", anunciou a Uefa, que desde o ano passado organiza o famoso evento em conjunto com a revista "France Football".