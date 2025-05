Bia Haddad fatura maior vitória em 7 meses e avança em torneio preparatório para Roland Garros

Em preparação para Roland Garros, Beatriz Haddad Maia conquistou nesta segunda-feira sua maior vitória em sete meses, em sua estreia no WTA 500 de Strasbourg, na França. A tenista número 1 do Brasil buscou a virada para superar a dinamarquesa Clara Tauson por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5.

Tauson é a atual 22ª do ranking mundial, já tem um título e um vice na temporada. E está no auge, ocupando o 11º posto na lista do ano. Bia não vencia uma adversária deste nível desde outubro do ano passado, quando derrotou a americana Madison Keys, que viria a se sagrar campeã do Aberto da Austrália, em janeiro.