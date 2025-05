Árbitro é afastado pelo TJD após dizer que 'iria pegar' jogadora do Bragantino e nega machismo

Aline corroborou com o que foi dito pela adversária e também apontou machismo do árbitro nas interações que teve com ele. "Sofri a mesma coisa ali. Falou que iria dar falta quando quiser. Não é assim, tem que ter respeito. Quando a Stella faz esse gesto, falei para parar. Não é desse jeito que tem visto. A Federação faz um trabalho grande para uma coisa dessa acontecer? Ambiente tem que ser respeitoso", afirmou.

Rodrigues afirma que falou pouco com as jogadoras em campo. Segundo o árbitro, Aline foi uma das atletas com as quais interagiu e o diálogo relatado por ela realmente existiu, mas ele nega que tenha sido machista e afirma que estava exercendo a autoridade de sua função.

"Para eu responder assim para ela, 'eu dou a falta quando eu quiser', eu estou respondendo a algo. No vídeo dela que ela me expôs, em rede nacional, ela fala: 'Os árbitros homens quando eles vêm aqui, eles não podem simplesmente falar o que eles quiserem, eles têm que respeitar'. Então, onde está o respeito quando ela cai e abre os braços para mim e fala assim para mim: 'Dá falta, porra'"?.

Quanto à decisão de não paralisar a partida após o gesto feito por Stella, o juiz se defende dizendo que seguiu a regra.

"Esse protocolo, a decisão de parar ou não a partida, em todos os âmbitos, é sempre a do árbitro. E Juliano, por que você não parou o jogo? Porque ela faz esse sinal, depois do que eu verbalizo para ela, que é o quê? Foi no contexto do jogo, foi 'na hora certa, vou te pegar' e estou advertindo ela verbalmente", afirma.

"Em questão de preconceito, eu não falei para ela ir para casa fazer isso ou aquilo, que ali não era o lugar dela. São coisas chatas do futebol, são preconceitos, que acontecem sim dentro do campo de jogo do futebol feminino, isso tem que ser denunciado. Mas eu não falei para ela que o lugar dela não era ali ou para ela ir para casa fazer isso e ser aquilo. Tanto é que se eu tivesse falado, seria a primeira coisa que elas teriam falado na entrevista ao vivo na televisão."