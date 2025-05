Alcaraz alcança marca de Guga e 'zera' títulos grandes no saibro aos 22 anos

Imagem: REUTERS/Aleksandra Szmigiel TPX IMAGES OF THE DAY

Melhor tenista da temporada até agora, Carlos Alcaraz voltou a brilhar no domingo, após oscilações ao longo do Masters 1000 de Roma. O espanhol de 22 anos derrubou o local e número 1 do mundo Jannik Sinner na final, conquistou o importante título e se igualou a nomes de peso, como Gustavo Kuerten, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

O título na Itália era o único que faltava para Alcaraz entre as grandes conquistas no saibro. Ele é o atual campeão de Roland Garros, principal torneio nesta superfície, e já tinha troféus dos Masters de Madri (dois) e de Montecarlo, este conquistado no mês passado. A conquista na capital italiana fez o espanhol completar a coleção entre os grandes títulos na terra batida.

Com a prateleira completa, Alcaraz se torna apenas o quinto tenista da história a vencer os três torneios de nível Masters 1000 disputado no saibro. Antes dele, somente tenistas como Guga, Nadal, Djokovic e o chileno Marcelo Rios haviam erguido estes troféus. Deste quinteto, somente Rios não foi campeão de Roland Garros.