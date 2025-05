Verstappen celebra vitória em Ímola e dedica triunfo à Red Bull: 'Execução brilhante'

Na liderança desde os primeiros giros, Verstappen pôde controlar o desgaste dos pneus e executar a estratégia planejada com perfeição. "Claro, isso liberou nosso ritmo, pois estávamos na liderança, o carro estava bom. Pude cuidar dos meus pneus. Foi uma melhora enorme em relação à sexta-feira, então estou muito feliz com isso", destacou.

O safety car virtual, acionado após a parada de Ocon, acabou beneficiando Verstappen, que fez sua troca de pneus no momento ideal e manteve a ponta com folga. "O safety-car virtual foi bem útil para fazer a parada. Mesmo assim, com o composto duro, nosso ritmo era forte, mas aí teve outro safety-car, então o pelotão ficou junto mais uma vez", contou. "Mas, na relargada, lidamos com tudo muito bem e trouxemos para casa."

A vitória em Ímola foi a quarta consecutiva de Verstappen no circuito e a segunda dele nesta temporada - a outra havia sido no Japão. Com o resultado, o holandês se aproxima dos líderes do campeonato, agora com 124 pontos, atrás de Oscar Piastri (146) e Lando Norris (133).

"Estou incrivelmente orgulhoso de todo mundo. Foi uma semana muito importante para nós. O carro desempenhou muito bem. Além disso, acho que a execução de toda a corrida - quando parar e os pit-stops em si - foi muito boa", finalizou o tetracampeão mundial, que agora mira mais um bom desempenho no próximo domingo, no icônico GP de Mônaco.