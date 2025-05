Remo cede empate para o Atlético-GO no fim e perde a chance de assumir liderança da Série B

O Remo perdeu a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e de quebra, vencer pela primeira vez fora de casa. Na tarde deste domingo ficou à frente no placar até aos 50 minutos, do segundo tempo, mas acabou empatando com o Atlético-GO, por 1 a 1, em duelo disputado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Com o resultado, o Remo segue invicto com quatro vitórias e quatro empates, na terceira colocação com 16 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, continua com altos e baixos, e aparece na 11ª colocação com 11. O time foi dirigido de forma interina por Anderson Gomes, porque Cláudio Tencatti saiu para assumir o Juventude.

O novo técnico será Fábio Matías, ex-Juventude, que vai estrear na próxima rodada.