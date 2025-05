Piastri admite frustração pelo 3º lugar em Ímola e Norris diz: 'Fizemos o possível'

A McLaren saiu de Ímola com motivos para comemorar, mas também com uma ponta de frustração. O segundo e o terceiro lugar conquistados por Lando Norris e Oscar Piastri, respectivamente, coroaram mais um fim de semana consistente da equipe britânica. No entanto, a vitória de Max Verstappen, da Red Bull, deixou evidente que a disputa pelo topo ainda exige decisões mais certeiras - especialmente em um circuito exigente como o de Emilia-Romanha.

Oscar Piastri, que largou na pole e chegou a sonhar com a vitória, viu suas chances escorrerem logo nos primeiros metros. O australiano perdeu a posição para Verstappen após uma bela manobra do holandês e precisou lidar com o ritmo forte do rival durante todo o restante da corrida. "Freei muito cedo (na largada), foi uma excelente manobra do Verstappen", admitiu.

"Estou desapontado, acho que a gente tomou algumas decisões erradas. Parabéns ao Max e à Red Bull, eles fizeram um excelente trabalho e tinham ritmo".