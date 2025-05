Paysandu empata com o Goiás e continua sem conseguir vencer na Série B do Brasileiro

Mesmo contando com o fator casa, o Paysandu deixou escapar a chance de obter a primeira vitória na Série B do Brasileiro ao ficar no empate sem gols com o Goiás, em partida realizada neste domingo, no Mangueirão, pela oitava rodada. O resultado foi melhor para o conjunto goiano, que manteve a liderança (17 pontos) e divide o G-4 da competição com o rival Vila Nova, Remo e CRB. Na penúltima colocação, o time paraense tem apenas quatro pontos e figura na zona do rebaixamento.

O primeiro tempo marcado pelo equilíbrio. Aos 14 minutos, os goianos tentaram com Diego Caito, mas Matheus Nogueira defendeu sem dificuldades. Os paraenses trabalharam a bola e tentaram chegar ao gol em jogadas de infiltração, mas pararam em dois cortes do zagueiro Messias e na boa defesa de Tadeu.

A melhor chance da primeira etapa foi com Benítez, que arriscou, e a bola passou muito perto da trave do Goiás. A resposta ocorreu pouco antes do intervalo, mas o goleiro do Paysandu segurou o perigo. Na volta par o segundo tempo, o Goiás melhor.