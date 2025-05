Palmeiras visita Red Bull Bragantino em jogo que vale a liderança e 'baliza a zero'

Líder do Campeonato Brasileiro e melhor time da Libertadores, o Palmeiras vive momento de ascensão na temporada. A turbulência vivida após o fim do Paulistão ficou para trás, mas o técnico Abel Ferreira sabe que qualquer nova tropeço pode prejudicar a harmonia com a torcida. Por isso, o português vai levar a campo neste domingo, às 18h30, o que tem de melhor em visita ao Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques pela nona rodada do torneio nacional.

"Não esqueço das críticas que me fizeram, o que disseram depois do jogo contra o Corinthians. Numa semana chamam de espetacular, na outra de 'burro' ou 'pardal'. Chamam os jogadores de 'bagre'", disse Abel após a vitória sobre o Bolívar na última quinta. A comissão técnica portuguesa ganhou importantes reforços no começo do ano, vê o departamento médico esvaziado neste momento e tem rodado o elenco para manter o nível de energia dos atletas sem perder a qualidade dentro de campo.

Apesar disso, o Palmeiras vem de uma sequência de dois jogos toda semana, diferentemente do rival deste domingo. O Red Bull Bragantino teve sete dias para se preparar para o encontro com o time alviverde. "São detalhes que fazem toda a diferença", destaca Abel, que prevê o time do interior "competitivo e motivado".