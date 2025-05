Palmeiras é resiliente, vira sobre Red Bull Bragantino e mantém liderança do Brasileirão

A partida iniciou com equilíbrio. Os dois times não se preocupavam em reter a bola e miravam ataques pelos lados. Foi em uma inversão que o time da casa chegou, mais uma vez, pela esquerda. O cruzamento foi para Lucas Barbosa que fez o pivô para o volante Gabriel chegar chutando e abrir o placar.

Não só pela boa jogada do Bragantino para marcar, o mérito fica por vazar a defesa palmeirense após cinco jogos em que o Palmeiras não sofria gols. A reação do Palmeiras foi à mesma altura durante toda a primeira etapa. Facundo Torres, Estêvão e Allan tiveram dificuldades para criar. Flaco López recebeu passes mais fora da área do que próximo do gol.

O auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, viu as dificuldades do time, que até buscava o ataque, mas esbarrava no adversário. Na volta para o segundo tempo, Estêvão saiu do meio e foi deslocado para o lado, com Luighi dividindo o comando do ataque com Flaco.

O Palmeiras conseguiu abrir espaços melhores. Entretanto, quem chegou mais perto de marcar primeiro foi o Red Bull Bragantino. Lucas Barbosa cruzou para Eduardo Sasha. Weverton salvou o chute do atacante.

Apesar da melhora, o Palmeiras continuou sem conseguir fazer o suficiente para levar perigo ao adversário. Já o time da casa manteve as infiltrações, ainda que mais focado em se postar bem na defesa.

Sem Vitor Roque, liberado por questões familiares, e Paulinho, preservado, João Martins manteve a esperança nos garotos. O ataque, a partir da metade do segundo tempo, teve Luighi, Estêvão e Thalys, além de Maurício.