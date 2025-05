Neymar anuncia leilão em São Paulo no mesmo dia de jogo da seleção brasileira

Antes do Paraguai, o Brasil entra em campo diante do Equador, no dia 5, fora de casa. Neymar também foi chamado na última convocação, mas acabou sendo cortado em razão de uma lesão.

Em 2025, Neymar tem apenas 9 jogos realizados, com 3 gols marcados. O Santos atualmente amarga o Z-4 do Brasileirão, à frente apenas do lanterna Sport, que ainda não sabe o que é vencer na competição nacional.

Esta será a 5ª edição do evento organizado por Neymar. No vídeo promocional compartilhado pelo astro, é possível ver diversas celebridades e alguns nomes ligados ao esporte, como Denilson e Charles do Bronx. O leilão será sediado no Mercado Pago Hall, o centro de eventos da Mercado Livre Arena Pacaembu.