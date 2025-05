Napoli e Inter de Milão empatam seus jogos, e definição do Italiano fica para última rodada

Com lances revisados pelo VAR no final das duas partidas, o Napoli, líder do Italiano, e a segunda colocada Inter de Milão empataram suas partidas neste domingo e deixaram a decisão do campeonato para a 38ª e última rodada. O Napoli não conseguiu marcar contra o Parma, mas tem 79 pontos contra 78 da Inter de Milão, que esteve duas vezes na frente da Lazio, mas permitiu o empate em 2 a 2. Na última rodada, a Inter de Milão é visitante contra o Como, e o Napoli recebe o Cagliari no estádio Diego Armando Maradona.

Neste domingo, em Parma, o Napoli amargou seu segundo empate seguido no Italiano. O líder do Italiano conseguiu mais de 70% de posse de bola, mas pouco ameaçou o Parma. Foram apenas sete finalizações em todo o jogo, sendo apenas duas no alvo. Até que aos 51 minutos do segundo tempo, o brasileiro David Neres, que entrou no segundo tempo, foi derrubado na área por Lovik. O pênalti foi marcado pelo árbitro em campo. Depois da revisão do VAR, foi marcada uma falta no início do lance.

Praticamente no mesmo momento, em Milão, a Inter tinha um gol anulado. Aos 53 minutos, Marko Arnautovic marcou o que seria o gol da vitória sobre a Lazio, mas houve impedimento no lance. Assim, a finalista da Liga dos Campeões não depende apenas de si para chegar à decisão do dia 31 de maio contra o Paris Saint-Germain na condição de campeão italiano.