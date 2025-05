Lúcio está consciente e tem quadro de saúde estável após queimaduras, conforme boletim médico

Atualmente com 47 anos, o ex-zagueiro encerrou sua carreira profissional em 2020, tendo marcado época ao defender a Inter de Milão, da Itália, além do Bayer Leverkusen e do Bayern de Munique, ambos na Alemanha, e da Juventus, em um retorno ao solo italiano.

No Brasil, jogou pelo Guará, de Brasília, Gama e pelo Internacional antes de rumar à Europa. Ao voltar ao País, atuou por São Paulo, Palmeiras, Gama novamente e pendurou as chuteiras no Brasiliense. Durante esse período, também jogou no futebol indiano.

Pela seleção brasileira, além de ser campeão da Copa do Mundo de 2002, Lúcio foi titular na Copa de 2006 e capitão na Copa de 2010. Somando clubes e a equipe amarelinha, foram 787 jogos e 54 gols ao longo da carreira.