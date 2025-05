Leila apoia Ednaldo 'até o fim', mas assina chapa de Xaud por boa relação na diretoria na CBF

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aliada de Ednaldo Rodrigues, até sábado, não demonstrava apoio a nenhum dos possíveis candidatos para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Samir Xaud e Reinaldo Carneiro Bastos articulavam-se nos bastidores após o afastamento do então presidente. O primeiro, contudo, inscreveu sua chapa com 25 federações, inviabilizando o adversário, que precisava de, no mínimo, oito.

Agora, entretanto, entre os dez clubes que apoiam Xaud, está justamente o Palmeiras. Botafogo, Vasco e Grêmio (da Série A) e Remo, Paysandu, Volta Redonda e Criciúma (da Série B) também estavam neutros no sábado e apoiaram o roraimense. Amazonas e CRB demonstraram estar com Reinaldo, mas mudaram de lado.

Publicamente, a dirigente palmeirense avalia que o Xaud tem as "melhores propostas para o futebol brasileiro". Conforme o Estadão apurou, a mudança de ideia de Leila foi também pela boa relação com a diretoria da CBF na gestão de Ednaldo. Parte considerável do corpo de dirigentes será mantido na gestão de Xaud. A continuidade, aliás, envolve nomes próximos de Gilmar Mendes.