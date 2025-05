Internacional recebe Mirassol no Beira-Rio após duas derrotas fora de casa no Brasileirão

Após duas derrotas seguidas fora de casa, o Internacional volta ao Beira-Rio para reagir no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 20h30, recebe o Mirassol, em Porto Alegre (RS), pela nona rodada. enquanto os gaúchos lutam pela reabilitação, os paulistas chegam motivados após conquistarem a segunda vitória.

O Internacional teve dois jogos como visitante no Brasileirão e foi derrotado: Corinthians (4 a 2) e Botafogo (4 a 0), chamando atenção para o setor defensivo. Em três jogos como mandante até agora, venceu duas e perdeu uma. Com nove pontos, os gaúchos tentam se reaproximar do G-4 e contam com sua torcida.

No meio de semana, o Inter bateu o Nacional-URU, por 2 a 0, também como visitante, mas pela Copa Libertadores, o que devolveu a confiança do time. Após a vitória, o técnico Roger Machado criticou a pressão após um momento de instabilidade. "Voltamos a vencer depois de três jogos de derrota. Três jogos e olha a turbulência! Os trabalhos no futebol brasileiro vão passar por instabilidades. Por vezes, o que me surpreende são nesses momentos o ambiente externo buscar logo como solução a troca do treinador."