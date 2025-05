Fluminense tenta retomar o caminho das vitórias em Caxias diante do ameaçado Juventude

O lateral-direito Guga, que não foi relacionado para o último jogo por conta de uma lesão grau um na coxa esquerda, voltou a treinar e pode estar entre os relacionados. O meia Riquelme Felipe também pode ser uma das novidades no banco. Sem entrar em campo desde março, quando sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, a 'promessa' voltou a treinar com o restante do elenco.

As principais baixas que continuam de fora são os volantes Facundo Bernal, que sofreu uma lesão grau três no adutor da coxa esquerda, Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita, e o centroavante Germán Cano, em recuperação de uma distensão no ligamento do joelho esquerdo. "A gente precisa conviver com este entra e sai e com os jogos a todo momento", disse Renato Gaúcho.

Por outro lado, o Juventude fará sua primeira partida após a demissão de Fábio Matias, que não resistiu a pressão depois de perder para o Fortaleza por 5 a 0. O técnico Claudio Tencati foi anunciado no início da semana como seu substituto e chega com a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. Os gaúchos ocupam o 18° lugar, com sete pontos.

O goleiro Marcão deve ser substituído por Gustavo, considerado homem de confiança de Cláudio Tencati, com quem trabalhou no Criciúma na última temporada. O zagueiro Wilker Ángel, que também fez parte do elenco do time catarinense, provavelmente entrará na vaga de Marcos Paulo.

No meio-campo, Jean Lucas e Nenê disputam a titularidade, enquanto no ataque, Batalla, Gabriel Taliari e Gilberto concorrem por duas vagas disponíveis. Recuperado de uma lesão no adutor da coxa esquerda, Matheus Babi está à disposição e aumenta as opções para o setor ofensivo.

Em sua apresentação no novo clube, Cláudio Tencati falou sobre as goleadas recentes sofridas pelo Juventude e projetou uma volta por cima. Antes de perder para o Fortaleza tinha levado 6 a 0 do Flamengo, no Maracanã. Com isso, tem a pior defesa da competição, com 20 gols sofridos.