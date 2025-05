Flamengo e Botafogo ficam no empate sem gols em clássico 'morno' no Maracanã

A briga tática começou mesmo antes da bolar rolar, provocada por baixas de última hora. No Flamengo, o meia Arrascaeta foi vetado por desgaste físico. Poupar o seu artilheiro, seria "um remédio amargo", segundo o técnico Felipe Luís.

Como já não contaria com Gerson, suspenso, o técnico armou um quadrado no meio-campo com dois volantes - Evertton Araújo e De La Cruz - e dois meias - Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Mesmo de forma involuntária, a formação flamenguista não fugiu à sua vocação ofensiva com Bruno Henrique e Pedro, de volta após dois jogos, no ataque.

No Botafogo, o técnico Renato Paiva pensava em não mexer no time, mas ficou sem Artur, um dos seus principais destaques nos últimos jogos, que sentiu uma lesão muscular no sábado e acabou vetado. A opção foi a entrada do volante Allan, também formando um quarteto no meio-campo, porque Cuiabano entrou como um falso ponta esquerda. No ataque: Igor Jesus e Rwan Cruz.

Esta igualdade nos esquemas táticos - 4-4-2 - resultou num jogo equilibrado no primeiro tempo, apesar de maior posse de bola do Flamengo. As torcidas viram poucas finalizações perigosas, a rigor uma de cada lado.

Aos 21 minutos, o zagueiro Jair, do Botafogo, perdeu a bola na área e, enquanto reclamava de uma falta, viu a bola sobrar para o chute forte de Luiz Araújo, que bateu no peito de John e saiu de lado.

No minuto seguinte, Cuiabano apareceu no lado esquerdo da área e arriscou um chute de três dedos, a popular Trivela. A bola cruzou a área e saiu do lado da trave de esquerda Rossi, que ainda saltou e não atingiu a bola.