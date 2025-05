Em clássico com duas expulsões, Bahia bate o Vitória e cola no G-4 do Brasileirão

O Bahia, que vinha de derrota para o Flamengo, por 1 a 0, se reabilita e chega a 15 pontos. Já o Vitória, que bateu o Vasco por 2 a 1 na última rodada, volta a perder e segue com nove pontos, ameaçado pela zona de rebaixamento.

Todo mundo esperava um clássico quente, mas talvez nem tanto, principalmente no início da partida. Logo aos dois minutos, o VAR chamou o árbitro para analisar a agressão de Jean Lucas, do Bahia, em Baralhas, do Vitória. O árbitro concordou com o VAR e expulsou o jogador tricolor por soco nas costas do adversário após cobrança de lateral no setor ofensivo rubro-negro.

Apesar disso, quem marcou o primeiro gol foi o Bahia. Aos 22 minutos, a jogada começou com talento de Everton Ribeiro, que limpou o adversário na direita e acionou Caio Alexandre perto da área. Ele cruzou para a área e Erick Pulga, mesmo um pouco distante do gol e sem jeito, conseguiu uma linda cabeçada no ângulo para fazer um belíssimo gol.

Mesmo com a vantagem numérica, o Vitória não conseguia responder e o técnico Thiago Carpini tirou o volante Baralhas para a entrada do atacante Erick. Foi dele um chute de fora da área para defesa tranquila do goleiro. Osvaldo e Lucas Halter também tentaram, sem sucesso.

A conversa no intervalo funcionou e o Vitória voltou disposto a reagir no segundo tempo. Logo no começo, Kayzer recebeu na área e chutou prensado. A bola ficou viva no meio e Erick finalizou, mas para fora, perdendo grande chance. Depois, Lucas Halter acertou a trave ao completar escanteio e, no rebote, o goleiro Marcos Felipe defendeu chute de Gustavo Mosquito, salvando o Bahia.

Mas aos oito minutos, o placar ficou novamente igual. Em cobrança de falta de longe, Osvaldo levantou a bola na área e Renato Kayzer saiu de atrás para aparecer na pequena área e completar de chapa.