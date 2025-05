Duda Nagle resiste a seis assaltos, mas perde para Popó no Fight Music Show

Visivelmente cansado, Duda até tentou desferir golpes em Popó no quarto round, mas viu o baiano dar um show de esquivas. Foi então que o tetracampeão começou a levar o duelo mais a sério e partiu para cima, derrubando o carioca com outro gancho. O ator conseguiu se levantar antes da contagem.

Duda Nagle foi novamente ao chão no quarto e no quinto assalto. Em determinado momento, o ator mal conseguia montar a guarda e se tornou alvo fácil para os golpes de Popó. O carioca apelou ao clinch para se defender e respirar por mais de uma vez.

No sexto período, Duda Nagle mais fugiu de Popó do que tentou enfrentá-lo. Em determinado momento, o ator foi amparado pelas cordas e foi aplaudido pela torcida ao se levantar depois de ser derrubado pela quinta vez. Após o sino, os jurados deram vitória a Popó por unanimidade.

"Parabéns, cara, seu aniversário hoje. Eu não queria na verdade um presente desses. Mas tem algo que a gente escolhe na vida, é ser presenteado. Eu te dei esse presente, mas foi você que deu esse presente para essas pessoas aqui. Ao contrário de Bambam, ao contrário de Dublê e de muitos que aqui sobem, você fez completamente diferente, fez o que nem lutador profissional aguentaria aqui", disse Popó a Duda Nagle após a luta.

"Sou um ator que quero fazer cinema de ação, contar a história de grandes campeões como ele (Popó). Eu só podia fazer meu melhor. A partir do segundo round, vi que já estava embaçado só na questão de sobrevivência e de honra. Meu time me deu suporte total pra seguir", respondeu o ator.

Popó acumula seis lutas no FMS, sem nenhuma derrota. Antes de Duda Nagle, o ex-campeão mundial enfrentou o comediante Whindersson Nunes, em confronto que terminou em empate. Depois disso, despachou José Pelé, Júnior Dublê, Kleber Bambam por nocaute no primeiro round, e Guilherme Grillo, que aguentou até o terceiro, quando a equipe técnica atirou uma toalha no ringue, encerrando o duelo.