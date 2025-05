Dorival evita falar em time ideal e garante equipe com 'energia, luta e dedicação'

Com menos de um mês no cargo, Dorival começa a ter noção das peças que tem no elenco e com quais jogadores pode ou não contar. Perguntado sobre possíveis chegadas de reforços, pauta abordada recentemente pelo presidente Augusto Melo, o comandante não esquivou e disse que sim, está de olho no mercado.

"Com relação a contratações: eu converso isso diariamente com o Fabinho (Soldado, executivo de futebol). Trocamos ideia a todo momento", declarou o técnico. "O Corinthians está atento ao mercado, tudo dentro das possibilidades do clube. Mas, é natural que esses movimentos acontecerão na hora certa. Respeitando os profissionais que aqui estão e, naturalmente, tentando melhorar ainda mais a qualidade do nosso grupo."

TIME 'IDEAL'?

Dorival negou quando perguntado se havia traçado um planejamento para encontrar um time ideal do Corinthians, tendo em vista uma reclamação constante por parte dos torcedores que pedem por solidez entre os 11 que iniciam os jogos.

"Não tem isso. Nós dependemos muito de uma equipe com energia em campo. Essa energia tem de vir daqueles que estão um pouco mais recuperados", explicou o treinador alvinegro. "Eu não me preocupo com uma equipe base. Essa equipe base vai sofrer variações a todo instante."

"O importante é que nós tenhamos a equipe passando confiança. Eu sinto que a equipe está evoluindo. Está melhorando em muitos aspectos. Hoje nós tivemos um jogo difícil. Tivemos paciência suficiente para trocar passes, mesmo faltando a infiltração no primeiro tempo. No segundo, já corrigido, nós criamos boas oportunidades de gol. Encontramos o nosso gol."