Cruzeiro para no travessão e empata clássico com o Atlético-MG no Brasileirão

Cruzeiro e Atlético-MG fizeram um clássico equilibrado na noite deste domingo e empataram sem gols pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o time celeste criou as melhores oportunidades, incluindo uma bola no travessão, mas não conseguiu sair com os três pontos.

Como o clássico foi realizado com torcida única, o Cruzeiro conseguiu o maior público da temporada, com 61.106 torcedores, superando os 60.834 no primeiro turno do Campeonato Estadual, também disputado no Mineirão.

Com o resultado, o Cruzeiro interrompe sequência de três vitórias na competição, mas agora está há quatro jogos invicto. Com 17 pontos, aparece em terceiro lugar, atrás apenas de Palmeiras, com 22, e Flamengo, com 18.