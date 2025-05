Cruzeiro e Atlético fazem clássico no Mineirão com disputa direta por espaço no topo da tabela

Já o Atlético soma 12 pontos e busca emplacar uma sequência positiva após vencer o Fluminense por 3 a 2 na rodada anterior. A equipe de Cuca, que tem à disposição um dos elencos mais fortes do campeonato, não poderá contar com Cuello, suspenso. A tendência é que Junior Santos assuma a vaga no ataque. Igor Gomes, mesmo tendo agradado, deve seguir entre os suplentes. A expectativa dentro do clube é de que uma vitória fora de casa no clássico possa servir como ponto de virada para o time embalar na competição.

Dudu, recém-contratado pelo Atlético, não poderá entrar em campo no clássico, já que só poderá estrear após a abertura da janela de transferências, criada para os clubes que disputarão o Mundial de Clubes. O jogador, que teve passagem recente pelo Cruzeiro, estará presente nos bastidores da partida e acompanhará tudo de perto no Mineirão. Sua chegada gerou repercussão por acontecer logo após a rescisão com o rival celeste, e naturalmente será um dos assuntos em torno do ambiente do clássico.

"Só falamos do clássico de domingo. Nossa cabeça também já está assim. O Cruzeiro tem uma equipe de força e velocidade. Tem uma transição rápida, joga pressionando o adversário, tentando roubar a bola no campo de ataque. Agora a gente vai analisar, treinar bem para fazer um bom jogo no domingo", declarou Cuca, que deve manter a base da equipe que venceu o Flu, com Igor Gomes mais uma vez como opção no banco.

O duelo mineiro também carrega um peso histórico importante. Em 393 encontros oficiais, o Atlético leva vantagem com 156 vitórias, contra 130 do Cruzeiro e 107 empates. No entanto, o time celeste não vence o rival há cinco jogos - são três derrotas e dois empates.

A expectativa é de casa cheia no Mineirão. O Cruzeiro já confirmou a venda antecipada de 50 mil ingressos para o clássico, e a diretoria celeste espera um ambiente favorável para empurrar o time rumo a mais uma vitória, que pode deixá-lo mais perto da liderança.

FICHA TÉCNICA