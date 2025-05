Corinthians vence Santos com Yuri Alberto de algoz mais uma vez e afunda rivais no Z-4

O treinador corintiano mandou a campo um Corinthians povoado no meio de campo, com apenas Yuri Alberto na frente com a obrigação de incomodar os zagueiros adversários. Os meias, contudo, tinham dificuldade para encontrar o centroavante.

Já o Santos estava mais confortável na Neo Química Arena. O trio Rollheiser, Barreal e Soteldo tinha velocidade para chegar melhor, com apoio dos laterais. Foram os santistas que tiveram as melhores chances no primeiro tempo.

Foi a partir de um cruzamento do meia argentino que Zé Ivaldo quase abriu o placar de cabeça, mas mandou para fora. Depois, em outro lance, a defesa corintiana afastou mal. O próprio Rollheiser bateu próximo da meta de Hugo.

O Corinthians ainda respondeu nos minutos finais, mas sem grande perigo. Apesar do meio de campo povoado, os jogadores articulavam-se lentamente e precisaram lançar mão de bolas aéreas.

Ainda sem mudanças, o time corintiano reagiu no segundo tempo, muito por um recuo nas linhas do Santos. Diante da pressão corintiana, Cléber Xavier fez alterações, mas não mudou a postura do time.

Em um dos ataques do Corinthians, a bola foi levantada para Yuri Alberto. Gabriel Brazão parecia ter feito bela defesa em cima da linha. Quando o árbitro Raphael Claus pediu ajuda ao VAR, porém, foi assinalado o gol. Foi o quinto dele contra o clube que o revelou. Apático, o Santos viu a situação piorar quando teve Escobar expulso.