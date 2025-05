Corinthians busca estabilidade no Brasileiro diante de Santos em crise

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time do Parque São Jorge quer uma vitória para se estabilizar na parte de cima da tabela, a equipe santista precisa voltar a triunfar de maneira urgente para espantar a crise que ronda o clube.

A vitória por 1 a 0 diante do Racing, no Uruguai, não só manteve o Corinthians vivo na briga por uma vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana como encheu o time de ânimo para enfrentar o rival. Será o terceiro duelo com os santistas em 2025. Nas outras duas oportunidades, ambas realizadas em Itaquera, o time corintiano levou a melhor por 2 a 1.

Pelo Brasileirão, o Corinthians vem de derrota fora de casa para o Mirassol. O resultado deixou o time na décima colocação, com dez pontos. Dependendo da combinação de resultados, uma vitória neste domingo pode colocar a equipe no G-6. O foco no clássico é tão grande que o elenco dormiu no CT Joaquim Grava na madrugada de sexta após o retorno de Montevidéu. Memphis Depay, que não jogou no meio de semana por causa de um problema no tornozelo, deve permanecer fora.