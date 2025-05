Cléber Xavier diz que até quinta-feira deve ter definição melhor sobre retorno de Neymar

Após a derrota no clássico com o Corinthians neste domingo, o técnico do Santos, Cléber Xavier, lamentou a lesão de Soteldo, que deixou o jogo com problemas na coxa esquerda, e comentou sobre os problemas físicos que vem enfrentando para montar a equipe e citou a situação de Neymar.

"Acredito que amanhã o Neymar já esteja treinando com a gente e até quinta-feira vamos ter uma definição melhor sobre este caso", afirmou o técnico, que ainda não venceu no comando da equipe. "Quinta é um jogo decisivo. Segundo jogo do mata-mata na casa do adversário, mas a gente tem condições de chegar lá, vencer e classificar", completou Cléber Xavier.

O Santos enfrenta o CRB na quinta-feira pela Copa do Brasil, em Maceió, após empate em 1 a 1 no jogo de ida. O técnico ressaltou que o processo para o retorno de Neymar deve ser feito "passo a passo". "Amanhã, ele vai estar com a gente participar de uma parte do treinamento, direto com o grupo."