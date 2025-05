Bortoleto lamenta estratégia da Sauber e azar com safety car em Ímola

Gabriel Bortoleto viveu um domingo frustrante no Grande Prêmio da Emília-Romanha de Fórmula 1. Depois de apresentar um bom ritmo durante boa parte da prova, o brasileiro acabou prejudicado por uma combinação de estratégia questionável da Sauber e a entrada inoportuna do safety car virtual, finalizando apenas na 18ª colocação.

Ainda na pista de Ímola, Bortoleto não escondeu a frustração com o desenrolar da corrida. "Nós tivemos um pouco de azar com o safety-car virtual no início. Foi completamente o oposto da nossa estratégia", declarou o piloto. "Tentamos as três paradas, mas preciso checar o motivo de termos feito isso e entender, pois perdemos muito tempo. Honestamente, o ritmo com os duros era ok, foi bom, só foi uma pena que não tenhamos podido mostrar isso no resultado."

O brasileiro destacou que, apesar da colocação final, sua performance não ficou distante de nomes mais experientes do grid. "Gasly e Lawson estavam à minha frente durante a maior parte da corrida, e eu os seguia sem perder nada. Então, parece que fomos fortes. Eles também deram um pouco de azar com o safety-car virtual. Gasly, por exemplo, estava na mesma estratégia que eu, começou bem à frente, mas também terminou atrás."