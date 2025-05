Barcelona leva virada do Villarreal no jogo da festa pelo título espanhol

O jogo

Coadjuvante na celebração do Barcelona neste sábado, o Villarreal surpreendeu o Barcelona no começo do jogo. Aos 4 minutos, o Villarreal aproveitou que a linha defensiva do rival estava muito adiantada e acionou Ayoze pela esquerda com uma boa assistência de Pepe. Ele evitou a intervenção de Ter Stegen e marcou.

Em desvantagem no placar, o Barcelona investiu em sua fórmula consagrada: maior posse de bola (71% no primeiro tempo) e jogadas agudas no ataque. Foi nesse momento que Luiz Júnior brilhou. O goleiro revelado pelo Mirassol fez ao menos três defesas importantes antes de Lamine Yamal acertar um chute indefensável aos 38 minutos.

O brasileiro ainda desviou para o travessão novo chute de Yamal aos 49 e impediu a virada. No minuto seguinte, porém, Fermin Lopez conseguiu levar o Barcelona em vantagem para o intervalo com um chute no canto direito de Luiz Júnior.

No segundo tempo, a história se repetiu e o Villarreal surpreendeu o Barcelona. Aos 6 minutos, Comesana recebeu ótima assistência de Pino dentro da área e, de cavadinha, empatou o jogo, mas Buchanan marcou o gol da vitória do Villarreal aos 35 minutos.

Foi apenas a quinta derrota do Barcelona no Espanhol. A equipe encerra a participação na competição diante do Athletic Bilbao, fora de casa. O Villarreal, por sua vez, recebe o Sevilla na rodada final.