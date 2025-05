Arsenal vence duelo direto com Newcastle e confirma o vice-campeonato do Inglês

A primeira etapa foi equilibrada e recheada de chances para os dois lados, mas o placar ficou zerado. O Newcastle foi mais agressivo, finalizando oito vezes, sendo cinco no gol, enquanto o Arsenal chutou cinco vezes, acertando apenas duas direções. No final do primeiro tempo, Rice quase abriu o placar, mas a finalização parou nas mãos do goleiro Nick Pope.

No segundo tempo, o Arsenal voltou mais intenso e abriu o placar aos nove minutos. Rice recebeu passe de Martin Odegaard fora da área e soltou uma pancada no canto, sem chances para Pope. O gol desestabilizou o Newcastle, que perdeu a força ofensiva do primeiro tempo e não conseguiu reagir com a mesma intensidade.

O Arsenal quase ampliou aos 25, quando Ben White avançou e arriscou de longe, mas a bola passou muito perto da trave esquerda. O Newcastle ainda tentou com Alexander Isak e Anthony Gordon, mas a defesa do Arsenal se manteve sólida para garantir a vitória.

O Arsenal encerra sua participação no Campeonato Inglês no próximo domingo, diante do Southampton, fora de casa. No mesmo dia, o Newcastle recebe o Everton, em busca de manter a vaga na Liga dos Campeões.

Outros jogos da rodada também movimentaram a luta por vagas europeias e contra o rebaixamento. Sonhando com a Liga dos Campeões, o Nottingham Forest (7º) venceu o West Ham (15º) por 2 a 1. O já rebaixado Leicester (18º) derrotou o vice-lanterna Ipswich por 2 a 0, mesmo resultado do triunfo do Everton (13º) sobre o Southampton (20º). E o Fulham bateu o Brentford fora de casa por 3 a 2.

Confira os resultados deste domingo do Campeonato Inglês: