Alcaraz impõe ritmo, encerra série invicta de Sinner e conquista o Masters 1000 de Roma

Carlos Alcaraz é o campeão do Masters 1000 de Roma. Em uma exibição firme e madura diante do líder do ranking mundial, o espanhol superou Jannik Sinner por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/1, em 1h45min de jogo neste domingo, e levantou o troféu pela primeira vez no saibro do Foro Italico. Foi a quarta vitória consecutiva sobre o italiano e o 25º título da carreira de Alcaraz, aos 22 anos. O resultado reforça sua ascensão na temporada e o coloca entre os principais candidatos ao título de Roland Garros, que começa em uma semana.

A final marcou o primeiro confronto em um Masters 1000 entre jogadores com múltiplos títulos de Grand Slam fora do Big Three desde 2004, quando Hewitt enfrentou Agassi. Sinner chegava embalado por uma impressionante sequência de 26 vitórias consecutivas no circuito, mas o desgaste físico foi evidente após um primeiro set equilibrado, decidido no tie-break.

Alcaraz, por sua vez, foi eficiente e constante: somou 17 winners e 32 erros não forçados na partida, mas dominou os pontos decisivos e impôs dois sets de realidades opostas. O italiano teve apenas sete bolas vencedoras e permaneceu sem conquistar um título em casa - Roma segue como torneio pendente para o número 1 do mundo.