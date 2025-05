Vila Nova bate Athletico-PR e pressiona Goiás em briga pela liderança da Série B

O segundo aconteceu aos 33 minutos. Dodô mandou na área e Tiago obrigou Mycael a fazer uma grande defesa. Na sobra, Gabriel Poveda estava bem colocado para tocar para o gol. Com desvantagem no marcador, o Athletico-PR assustou aos 42 minutos, com Alan Kardec, mas não foi suficiente para diminuir o marcador.

O Vila Nova voltou para a etapa final com o objetivo de matar o jogo. Logo nos primeiros minutos, criou muitas chances claras, acertando a trave de Mycael e exigindo boas defesas do goleiro. Os paranaenses só conseguiram chegar a partir dos 10, quando também acumularam boas jogadas com Renan Peixoto e Isaac.

O Athletico-PR conseguiu diminuir aos 31 minutos. Luiz Fernando foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Zapelli cobrou no meio e o goleiro Halls não conseguiu evitar, decretando o placar final no OBA.

Ainda vivo na Copa do Brasil, o Athletico-PR joga na terça-feira, às 19h30, diante do Brusque, na Ligga Arena, em Curitiba. Na ida, os times empataram por 0 a 0 e uma vitória simples serve para ambos. Na quinta-feira, o Vila Nova entra em campo para enfrentar o Cruzeiro, às 19h, no estádio Serra Dourada, também pela Copa do Brasil. Na ida, os mineiros venceram por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 1 ATHLETICO-PR