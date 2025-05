Verstappen critica pneus macios; Russell comemora risco com médios e celebra Top 3 em Ímola

Max Verstappen e George Russell saíram satisfeitos, mas com sensações diferentes da classificação para o GP da Emília-Romanha, realizada neste sábado. Enquanto o holandês destacou a dificuldade em lidar com os pneus mais macios, o piloto da Mercedes celebrou a aposta bem-sucedida com o composto médio e garantiu um lugar na segunda fila do grid. A corrida principal acontece neste domingo, às 10h (de Brasília).

Verstappen, que ficou em segundo lugar no grid, reconheceu que o início da volta foi bom, mas que os pneus voltaram a ser um problema na parte final do circuito. "Tudo estava indo muito bem, só o composto mais macio que é muito difícil de manter vivo na volta. O setor 1 foi bom e aí os pneus mais uma vez me deixaram na mão e a partir daí foram pequenas margens", analisou o tetracampeão.

O piloto da Red Bull também elogiou o trabalho da equipe, mas deixou claro que os médios ofereceram melhor desempenho: "Vi que o George fez a volta dele com os médios, então talvez eles fossem um pouco macios demais para essa pista, pelo menos para nós. Fiquei mais feliz com os médios", comentou. "Mas a corrida é amanhã, que é quando marcamos os pontos, então é onde temos de focar. Hoje foi um dia muito bom para nós."