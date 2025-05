Vasco faz 3 a 0 no Fortaleza no Brasileirão com direito ao 50º gol de Vegetti

Mais de um mês depois, o Vasco voltou a vencer na temporada e com muita propriedade. Neste domingo, superou o Fortaleza por 3 a 0 em São Januário, no Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nuno Moreira abriu o placar e Vegetti completou com mais dois gols. A torcida aprovou a atuação do time, que se mostrou mais intenso e com boa qualidade nos passes, marca registrada do técnico Fernando Diniz, que fez sua estreia no estádio vascaíno.

O Vasco não vencia desde 12 de abril, quando fez 3 a 1 no Sport, em casa, pela terceira rodada. Desde então, teve nove partidas, com três empates e seis derrotas, quatro delas seguidas. Destaque do jogo, Vegetti chegou ao seu 17º gol na temporada e ao 50º desde que chegou ao Vasco - foram dez gols em 2023 e 23 em 2024. O argentino também chegou a sete gols no Brasileirão, dividindo a artilharia com Arrascaeta, do rival Flamengo.

Com o resultado, o time carioca chegou a dez pontos, em décimo lugar. Já o Fortaleza, que estava há sete jogos sem perder na temporada, com duas vitórias e cinco empates, segue com dez pontos, mas em 13º.