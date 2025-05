Quem é Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF que se candidatou ao cargo máximo na CBF

O Estadão apurou na última quinta-feira, 15, que o nome de Samir Xaud, eleito como presidente da Federação Roraimense de Futebol, ganhou força para assumir o comando da CBF.

ENTENDA A CRISE NA CBF

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) recebeu uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar a possibilidade de a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, no acordo que manteve Ednaldo Rodrigues no comando da CBF, homologado pela Suprema Corte em fevereiro, ter sido falsificada. O caso veio à tona após uma perícia ser anexada ao processo.

Dois pedidos de afastamento de Ednaldo Rodrigues foram protocolados junto à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), que julga o processo eleitoral que levou o mandatário ao poder no STF. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso no STF, negou os pedidos.

Outro ponto que põe em dúvida a autenticidade da assinatura é o fato de Nunes, de 86 anos, ter informado à Justiça sofrer de um tumor no cérebro e cardiopatia grave. Junto à perícia, foi anexado um laudo apresentado pelo Dr. Jorge Pagura, Chefe do Departamento Médico da CBF, em que o profissional indica que Nunes sofre de déficit cognitivo, especialmente após passar por uma intervenção cirúrgica considerada agressiva em 2023.

É citado, ainda, tanto nos pedidos de afastamento, quanto em requerimentos para a presença de Ednaldo Rodrigues no Congresso Nacional, a relação do ministro Gilmar Mendes e a CBF. O ministro, que recebeu o processo por sorteio. É discutido possível conflito de interesses, já que o magistrado é fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), o qual tem parceria comercial milionária para as formações da CBF Academy.